２月のミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・スロープスタイル女子代表の近藤心音（オリエンタルバイオ）が８日、インスタグラムで現役引退すると発表した。今後はプロスキーヤーとしてライダー活動に転向し、妹・叶音の選手活動を含めた次世代の育成に関わっていくという。「約１２年間の競技生活に終止符を打ち、選手を引退することを決断いたしました。やり残したことは何も無いなと思える程、競技とも自分自身と