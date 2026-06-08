2024年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待は、22万3691件と過去最多を記録した。一方で児童虐待の相談や調査、介入などを行う児童福祉司は6481人、心理的な支援を担当する児童心理司は2912人（2024年４月／こども家庭庁調査）と、両者を合わせて１万人足らずだ。単純計算で児童福祉司及び児童心理司は１人あたり約23件を抱えることになるが、実際には以前からの引き継ぎ、いわゆる「継続指導」を抱えているため大幅に上積みさ