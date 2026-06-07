「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が高校時代から同学年のライバルとしてしのぎを削り合ってきたオリックス・吉田輝星から安打を放った。２人の対決は四回２死一、二塁で実現。３番手としてマウンドに上がった吉田の初球・チェンジアップを小園が捉えて右前打とした。吉田は満塁のピンチを背負ったが、次打者・坂倉を空振り三振に仕留めてピンチを切り抜けた。吉田は金足農のエース