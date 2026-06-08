【写真】「なぜこんなことを」…日本社会に衝撃を与えた「宅間守」校門前には献花が絶えなかった婚約者の「母親」に執着した理由第1回【「殺したるんや。我慢の限界じゃっ」…児童8人を刺殺した「宅間守」、知られざる婚約者の「母」が聞いた元妻への罵倒【附属池田小事件から25年】】を読む2001年6月8日、普段は子供たちの明るい声が響く小学校は惨劇の舞台に変わった。校内に侵入した宅間守（37＝当時）が、出刃包丁で児童8