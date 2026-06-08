メ～テレ（名古屋テレビ） きょう夕方、名古屋市西区の商業施設で、「目がしばしばしたり咳込んだりしている人が多数いる」などの通報がありました。現在、消防と警察が状況を確認しています。 警察によりますと、午後5時半ごろ、名古屋市西区の商業施設、『mozoワンダーシティ』で、「目がしばしばしたり咳込んだりしている人が多数いる」などと施設の警備員から119番通報がありました。 詳しい原因はまだ