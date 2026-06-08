全国凍豆腐工業協同組合連合会は5月19日、長野市のホテルで記者会見を催し、高野豆腐の抗肥満・抗脂肪肝効果とそのメカニズムについて発表した。田中直樹・信州大学医学部教授が登壇。田中教授は冒頭に、肥満が世界的な問題であることを説明し、日本人が特に脂肪がたまりやすい体質を持つことを指摘した。研究では高脂肪食を与えたマウスに、高野豆腐とレジスタントたんぱく質を投与した結果、体重増加が抑制され、脂肪肝も