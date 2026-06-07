映画関係者・著名人の皆さんにホラー映画のオールタイムベスト３作品をうかがうホラー通信恒例企画です。今回は、『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が公開中のデイヴ・ボイル監督にお伺いしました。人生のホラー映画ベスト３デイヴ・ボイル監督 編・『チェンジリング』(1980)監督：ピーター・メダック・『CURE』(1997)監督：黒沢清・『赤い影』(1973)監督：ニコラス・ローグ＜コメント＞毎日違う答えになると思