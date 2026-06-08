●ヤマダとエディオンが経営統合家電量販首位のヤマダホールディングスと家電大手のエディオンが、6月5日に経営統合で基本合意したと発表した。【こちらも】国策で動き出す蓄電池市場次の主役はどのセクターか2027年10月1日を目途に、両社を完全子会社とする共同持株会社を設立する予定だ。売上を単純に合算すると、約2兆5000億円規模（2026年3月期）となり、会員基盤もヤマダが6,000万件、エディオンはアプリ1,500万ダウ