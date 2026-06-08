お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が6日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」（土曜午後5時）にゲスト出演。大阪時代に意識していた芸人として、パーソナリティー麒麟川島明（47）の名を挙げた。川島が「俺1回だけ（1対1で）メシ行ったこと覚えてんねん。2人とも東京に来てたけど、大阪の福島のすし屋。2人で行ったのよ」と切り出すと、大悟は「ホンマ長いこと、川島さんといますけど。何回もメシ行ってるけど、2人はその1回ぐら