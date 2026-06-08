試合中の頭部負傷により治療中の日本野球機構（ＮＰＢ）の川上拓斗審判員（３０）の現在の容体が８日、明らかになった。ＮＰＢの黒川岩人事務局次長がオンライン取材に応じ、「川上拓斗の現在の状況について」と題した川上審判員の家族からのメッセージを代読した。【川上審判員の家族からのメッセージ】４月１６日、木曜日に明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ対横浜ＤｅＮＡベイスターズ第５回戦で発生しまし