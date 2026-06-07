サッカーワールドカップを巡りイラン代表のスタッフにビザが下りなかった問題で、選手は試合当日に限りアメリカに滞在できることが新たに分かりました。【映像】イラン代表選手の練習風景（複数カット）6日、代表チームの合宿地メキシコのイラン大使が声明を発表し、選手と一部スタッフには特殊なビザが与えられたと明らかにしました。試合当日に限り入国が認められ、試合後は速やかな出国が義務付けられています。イラン代