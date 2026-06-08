宇都宮市の中心部でクマの目撃情報が相次いだことを受け、市立のすべての小中学校が休校となりました。【映像】宇都宮市内でクマの目撃情報が相次ぐ宇都宮市内でおとといからきょうにかけて、クマの目撃情報が40件以上相次いでいます。これを受けて、市は市立の小中学校94校をすべて休校にして、児童や生徒に自宅で待機するよう呼びかけています。また、クマが目撃された地域では、幼稚園も急きょ、休園となりました。園長