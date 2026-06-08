名古屋市西区のショッピングモールで、複数の人が異臭を訴え、消防や救急が対応しています。多数のけが人が出ているという情報もあり警察が現在確認中です。 【写真を見る】【速報】ショッピングモール mozoワンダーシティで複数の人が異臭を訴え消防や救急が対応 名古屋･西区 消防によりますと、きょう午後5時過ぎ名古屋市西区のショッピングモール mozoワンダーシティの4階で、「多くの人がせき