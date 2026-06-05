愛知医科大学病院に入院していた男の子の呼吸器が外れ、脳に重い障害が残ったとして両親らが損害賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は5日、およそ1億2000万円の支払いを命じました。2018年7月、長久手市の愛知医科大学病院で当時生後7カ月の男の子の酸素チューブが外れ、意識不明の重体となりました。男の子は脳に重い障害が残り今も意識は戻っておらず、両親らは看護師らが対応を誤ったことが原因だとして、大学におよそ