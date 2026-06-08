フランス車は個性的で魅力的だが、壊れやすい？ステランティス・ジャパンは『プジョー』、『シトロエン』ブランドにおいて新プログラム、『ファントゥドライブケア』（Fun to Drive Care）を、6月1日より全国の正規ディーラーにて導入した。【画像】プログラムの対象となるSUVモデル、プジョー3008、5008、シトロエンC5エアクロス全123枚これに関して、同社のフレンチブランドを統括する小川準平氏よりメディアに向けてオンライ