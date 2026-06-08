《もう子供連れて行くのやめる。なにが夢と魔法の国だよ。もう私が大好きだった場所じゃない。呆れた》【写真】《なにが夢と魔法の国だよ》非難轟々となった問題写真過熱するディズニー批判6月4日、東京ディズニーリゾートが公式Xで夏のスペシャルイベント『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』について投稿。人気バンド『Mrs. GREEN APPLE』とのコラボや期間限定のショー演出、びしょ濡れスポットの設置など、“ディズ