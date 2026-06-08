気象庁の予想天気図によりますと、6月9日夜に台湾の西付近で“台風のたまご”＝「熱帯低気圧」が発生する見込みだということです。 【画像を見る】雨はいつ・どこで降る？雨風最新シミュレーション “台風のたまご”が台風の西付近に発生へ 気象庁の天気図を見ると、6月9日午後9時ごろにはTD（TROPICAL DEPRESSION）＝熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）が台湾の西付近発生する見込みだということです。中心気圧は1002ヘ