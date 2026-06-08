YouTubeが2025年の著作権侵害申し立ての透明性レポートを公開しました。レポートによると申し立ての件数は年々増加しており、2025年には前年比14％増の25億294万1368件となっています。YouTube 著作権透明性レポート - Google 透明性レポートhttps://transparencyreport.google.com/youtube-copyright/introYouTube Processed 2.5 Billion Content ID Copyright Claims in 2025 * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/youtube-pr