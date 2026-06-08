女優キム・ギュリが、自宅に強盗が侵入した事件の後の近況を伝え、ファンを安心させた。去る6月7日、キム・ギュリは自身のSNSを通じて、散歩中に撮影した写真とともに、現在の心境を綴った文章を投稿した。【画像】裸足で強盗から逃げるキム・ギュリ、防犯カメラに彼女は、「外に散歩に出たら、綺麗な花道を見た」として、「けれど花道は、実は砂利道であるということをしばらく忘れていた」と綴った。続けて、「その花道をこれか