ピンク×リボン×薔薇が大好きなママ・ちいめろさんは、今から約10年前、「小学生ホスト」の母として大炎上。小学生だった息子・琉雅（りゅうが）くんは現在、高校生になったが、「なぜ "見た目"だけで判断されるのか、今もわからない」という。ちいめろさん自身は、どんな少女時代を送っていたのか。【全3回の第2回。第1回から読む】【写真を見る】現在高校生になった琉雅（りゅうが）くん、女優を目指していた高校生時のちいめ