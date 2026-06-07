意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「暗号資産の今」です。世界的に市場拡大。セキュリティには今後の課題も暗号資産の取引市場はここ数年で倍増しています。日本暗号資産ビジネス協会の昨年の資料によると、ビットコインの1日の取引量は2023年に約56兆円だったのが、翌年は約107兆円、2025年には約123兆円にまで伸びました。他にもイーサリアムなど