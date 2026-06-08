#PR YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【隠れ玄関付き!】部屋の出入りが便利すぎるデザイナーズマンションを内見！」と題した動画を紹介した。「玄関が2つある」という珍しい1Kのデザイナーズマンションを紹介し、その個性的な間取りと機能性に注目が集まっている。 動画の冒頭、東京都渋谷区にある物件の外観からスタートする。コンクリートの箱がジェンガのように互い違いに配置された斬新