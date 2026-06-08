記事のポイントノクターナル・スキンケアは、AI時代にあえて「手作り感」のある低予算クリエイティブを打ち出している。約1万5000円未満で制作した「サクラシーズン」キャンペーンは、過去最高の注文数と新規顧客獲得を記録した。創業者自身によるDIY感のある撮影や舞台裏感が、高予算広告以上の共感とエンゲージメントを生んでいる。2024年にローンチしたノクターナル・スキンケア（Nocturnal Skincare）の共同創業者兼クリエイテ