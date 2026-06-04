ヒットソングを連発し、いま最も勢いのあるアイドルグループとして名前が上がる5人組の「M!LK」。【もっと読む】佐野勇斗は書道六段で英語も堪能 愛知県立岡崎西高校から明治学院大英文学科へ芸能事務所「スターダストプロモーション」所属の若手アーティスト集団であるEBiDANのメンバーから2014年に結成され、15年にデビュー。長い下積み期間を経て、25年3月5日リリースの楽曲「イイじゃん」のSNS総再生回数が20億回を突破し