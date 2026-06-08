日本サッカー協会（JFA）は8日、元日本代表でU−20日本代表監督を務めた田中孝司（たなか・こうじ）さんが、5月26日に急性骨髄性白血病のため死去したと発表した。70歳だった。JFAは「日本代表として、またU-20日本代表監督として活躍された田中孝司氏が、5月26日午前7時20分、横浜市のご自宅で急性骨髄性白血病のため、逝去されました。70歳でした。ここに謹んで哀悼の意を表し、お知らせいたします」と訃報を伝えた。通夜、