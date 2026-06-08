気象庁が午前9時すぎに津波注意報を発表したことを受け、茨城県から沖縄県にかけてのあわせて10県18万1500人に警戒レベル4の「避難指示」が出ています。総務省消防庁によりますと、津波注意報の発表を受けて避難指示（警戒レベル4）が出ているのは、午前11時の時点で茨城県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県のあわせて10県、71市町村の18万1500人です。これまでに津波による被害の情

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