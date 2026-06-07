主砲のアーロン・ジャッジ外野手（３４）をケガで欠くヤンキースに緊急補強の情報が過熱している。右肋骨の疲労骨折で負傷者リスト入りし、４週間〜６週間の離脱が免れないと見られ、再検査の結果次第ではポストシーズンへの影響も出てくる。トレードによる補強の可能性が強まる中でエンゼルス・トラウトの名前も浮上しているが、さらにジャイアンツで絶好調のイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）獲得の可能性が報じられた。も