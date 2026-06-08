お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が6日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」（土曜午後5時）に出演。千鳥大悟（46）からの結婚式のご祝儀について明かした。ゲスト出演した大悟が結婚した際、川島は10万円のご祝儀を渡した。その後、川島も結婚。大悟からのご祝儀袋は分厚かったという。大悟は「川島さんが結婚する時に当然、ワシも10（万）入れようとしたんですよ。10入れてくれたんだから」と前置きした上で「ホンマに5（