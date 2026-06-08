3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈の白川裕二郎さん（49）が、2027年3月末をもって卒業することが8日、ファンクラブの公式サイトで発表されました。ファンクラブでは「この度、弊社所属アーティスト 白川裕二郎は、2027年3月末日をもちまして、純烈としての活動を終了し、グループを卒業いたしますことをご報告申し上げます」と発表。さらに、「なお、白川裕二郎は純烈卒業後も弊社所属アーティストとして在籍いたします。卒