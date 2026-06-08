２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが７日、ＳＮＳを更新。精神面の不調を明かした。「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々。起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」とタイ・バンコクのゴージャスなプールで、背中がバックリ開いたノースリーブのトップスで、デッキチェアでくつろぐ写