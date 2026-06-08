〈住宅展示場の「無料FP相談会」の裏で業者が交わしている“意味深な笑顔”…住宅メーカー営業が来場者に絶対教えない“営業手法”の実情〉から続く憧れの「自由設計」でマイホームを建てたいと住宅展示場を訪れても、予算が足りない客は少なくない。そんな客に対し、住宅営業マンは「規格住宅」という選択肢を巧妙に勧めてくる。ただし、営業所の裏側でその規格住宅を「ボンビースペシャル」と呼んでいることも……。【写真】こ