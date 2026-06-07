6月9日でご成婚から33年を迎えられる天皇・皇后両陛下。ここまでの道のりは、決して平坦ではなく、むしろ苦難の連続であった。【写真】スーツをビシッときめて…。2年間の英国留学を終え、帰国した際の雅子さま（1990年、成田空港）雅子皇后は、ご結婚前、外務省に勤務し、世界を飛び回ってご活躍だった。“日本一の旧家”である皇室にお入りになるに当たっては、キャリアとのギャップから危惧する声も生まれ、それを否定的に