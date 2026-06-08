今後の生活費について考える妻【漫画】本編を読む産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードを描いた漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』が注目を集めている。今回は本作の一部を紹介するとともに、作者のReina(@Reina770)さんに当時の心境を聞いた。■夫の逮捕と容赦ない現実『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』34-134-234-3夫の逮捕後、新しい物件を探すもののなかなか見つからずに苦労する妻の