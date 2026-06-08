健康パンの専門家・むらまつさき氏が、「そのパン、本当に体にいいですか？パン選びで絶対に見てほしいポイント」と題した動画を公開した。動画では、毎日食べるパンを選ぶ上で本当に大切な基準と、健康的な食生活を続けるためのポイントについて解説している。 むらまつ氏は冒頭、多くの人がパンを選ぶ基準として「糖質オフ」「全粒粉入り」「グルテンフリー」といった言葉を重視していることに触れ、それ自体は悪いこと