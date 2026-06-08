いま、日本のドラマはかつてほどの元気がないと言われている。特に民放発のドラマが、ネットフリックスなどの配信サービス制作のドラマの勢いに押されている現実がある。では、あのフジテレビドラマ黄金時代はどうやって生まれたのか。おカネがあったいい時代というだけなのか。たまたま才能のある人材がいたのか。制作体制が違うのか。フジテレビに'81年に入局し、ドラマの演出家として活躍した永山耕三氏（69歳）。最終回の平均