旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判で6月8日、検察は内田被告に懲役27年を求刑しました。また、意見陳述で女子高校生の父親は「私は娘のことが大好きでした」「（内田被告を指さして）どうかあいつを私の娘が望む判決を下してください」と話しました。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で、留萌市に住む女子高校生を全裸にした