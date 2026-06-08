北中米ワールドカップのグループステージで日本代表と戦うオランダ代表は現地６月８日、アメリカで開催される国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦する。３日に行なわれたアルジェリア戦は０−１で敗戦。このウズベキスタン戦がW杯前最後のゲームとなる。そんななか、オランダメディア『VI』によれば、ウズベキスタン戦に向けた記者会見に登壇したDFミッキー・ファン・デ・フェンは、「気分は良い。トレーニングは非常に