広島東洋カープの羽月隆太郎元選手（26）が「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反罪で有罪判決を受けた事件。チームから契約解除を言い渡された彼は現在、自ら配信で「自分を含め6人のカープ選手が同じ人物から指定薬物を購入していた」などと告発している。警察の捜査でも、事件の実態が明らかになりつつあるようだ。ゾンビたばこを羽月元選手に譲り渡したとして、広島県警