俳優の本木雅弘が６日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。俳優の道に進んだ理由を語った。１９８８年、本木が２２歳のときに所属していたトップアイドルグループの「シブがき隊」が解散。その後、俳優として歩み出した。「それぞれに、そろそろ、こうなんか賞味期限切れ始めてるかなみたいなのがあったかも」と当時の状況を明かした。「私が好奇心もあってパリでもど