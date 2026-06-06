女優片岡凜（22）が6日までに自身のXを更新。SNS上の一部で話題となっている、女性が子供の顔をケーキに押しつける様子をとらえた動画について、私見をつづった。SNS上では、女性が「ごめん」などと言いながらテーブルに座った小さい男の子の顔を、白い生クリームが塗られたホールケーキに押しつけるようにする動画が拡散。子供は大泣きしているが、周囲からは複数の大人の笑い声が聞こえ「ドリフや」などの声も入っている。子供の