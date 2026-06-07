ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアのサンクトペテルブルクなどを攻撃したと明らかにしました。戦争を続けようとするプーチン大統領への制裁措置だとしています。【映像】ウクライナによる攻撃（複数カット）ゼレンスキー氏は6日、前夜にドローンがおよそ1000キロメートル飛行し、サンクトペテルブルク近郊にある海軍の武器庫や基地を攻撃したと明らかにしました。「戦争を終わらせる時が来たが、ロシアの指導者は戦い