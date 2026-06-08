米ヒューストンのジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港に駐機するユナイテッド航空機＝2025年11月6日/Brandon Bell/Getty Images/File（CNN）米テキサス州当局によると、ユナイテッド航空機内で先月、トイレに隠れている男が見つかった。警察は、男が偽の搭乗券とみられるものを使い、米運輸保安庁（TSA）と搭乗口係員の目をすり抜けたとしている。今年に入り確認された密航の事例は今回が初めてではない。裁判所記録に