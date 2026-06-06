6月4日、オンラインマガジン「Droptokyo」の公式Instagramに、女優の戸田恵梨香（37）が登場。動画の中で美しく凛とした佇まいを見せたのだが、その姿がネット上で思わぬ反響を呼んでいる。「Droptokyo」に初登場となった戸田は、グッチの2026年プレフォールコレクション「Generation Gucci」に「パパラッツォ」のバッグを合わせたスタイリングを披露。カメラに向かって真っ直ぐ立ち、インタビューに応じた。戸田はスタイリングの