暑い季節になると、無性に恋しくなる「梅干し」。料理家・発酵研究家の真藤舞衣子さんは、毎年欠かさず梅干しや梅エキスを仕込み、日々の料理に活用しています。食欲増進や疲労回復が期待できる真藤さんの梅干しコラムとレシピを、『別冊天然生活真藤舞衣子さん梅仕事と四季の保存食』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介します。梅干しは「万能」食材「梅はその日の難逃れ」ということわざがあります。朝に梅干しを食べれ