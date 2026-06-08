5月25日、東京・池袋のガールズバーで、従業員だった女性のXさん（当時27）に売春をさせたとして、売春防止法違反の罪に問われた店の元マネージャー・田野和彩被告（21）の判決公判が東京地裁で開かれた。【写真】「茶色のファーコートにおかっぱ姿」"美人ガルバ店員”と話題になった鈴木麻央耶被告の元恋人の女、Xさんが勤務していたガールズバーほか「利欲的で、逆らうことのできない状況に追い込まれていた被害者女性に売春の