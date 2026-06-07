中国で7日に今年の大学統一入学試験（通称「高考」）が始まるのを前に、陝西省安康・旬陽市の国道の「985」と「211」という数字が書かれた道路標識が大きな話題となっている。高等教育のレベルを高めるために、中国政府が重点的に建設を進める大学の「211プロジェクト」と「985プロジェクト」と同じ数字であるため、とても縁起がいいというのがその理由だ。「211プロジェクト」とは、質の高い大学が約100校を選出し、各業界の基礎