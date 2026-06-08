「味が多少は落ちると思っていましたが、ふっくらしていて美味しかった。脂ものっていて、知らずに店で出されたら天然ウナギと区別がつかなかったでしょう」30代男性がそう興奮ぎみに明かす。5月29日、「完全養殖ウナギ」が一般向けに、「山田のうなぎうな骨らーめん築地本店」とECサイトで試験販売された。世界で初めての試みに注文は殺到し、1尾4860円（税込み）の価格にもかかわらずたちまち完売した。完全養殖ウナギは「関