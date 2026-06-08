大阪・梅田の商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」3Fに、「ちいかわベーカリー OSAKA」の常設店舗がグランドオープン！東京でも大人気のフェイス型のパンや食パン、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶりに入った郎パンなど人気のメニューが登場します☆ ＫＩＴＴＥ大阪「ちいかわベーカリー OSAKA」 グランドオープン日：2026年6月26日（金）所在地：〒530-0001大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪