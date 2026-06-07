度重なる炎上騒動で、すっかり"お騒がせ女優"として知られるようになったシドニー・スウィーニー（28）。今春出演のドラマにおける過激すぎる演技や、世間の批判に対する挑戦的な態度が、またもや物議を醸している。【写真】「エロアカウント用の撮影」シーンの衣装を着用したスウィーニーほか、ハリウッドの看板に「大量の下着」を吊るす姿なども「スウィーニーは時代を牽引する女優の1人。ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情