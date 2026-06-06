フリーマン「とにかく彼のことをうれしく思っている」【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手に対する期待が、チーム内でも着実に高まっている。5日（日本時間6日）に本拠地で行われたエンゼルス戦に先発登板。7回を投げて2安打無失点、渡米後最多となる10奪三振を記録する力投を披露した。勝敗こそつかなかったが、チームはサヨナラ勝ち。勝利を呼び込んだ右腕に対し、試合